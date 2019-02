– Ein stor lettelse

Nyhende

Førebelse tal for 2018 syner eit rekneskapsmessig underskot på 0,7 millionar kroner av eit samla budsjett på om lag 383 millionar kroner.

I den kommunale drifta er det samla sett brukt 2,8 millionar kroner mindre enn budsjettert. Alle rammeområda i drifta; sentraladministrasjon, oppvekst og kultur, helse og omsorg, teknisk og samfunn, har hatt eit mindreforbruk i høve budsjettramma i 2018.

Det er også høgare skatteinntekter og inntektsutjamning enn budsjettert som til saman utgjer 5 millionar kroner og eit mindreforbruk på pensjon/premiefond på 2,9 millionar kroner.

Hovudårsaka til at budsjettet likevel blir gjort opp med eit samla underskot, er at det var 10,9 millionar mindre avkasting enn budsjettert i 2018 frå Aktiv forvalting (fondsmidlar). I tillegg vart statleg tilskot til busetjing av flyktningar 2,2 millionar kroner lågare enn budsjettert.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo legg vekt på at det viktigaste er at ein har klart å halde rammene i alle sektorane, også innan helse- og omsorg. Han legg vekt på at Eid no er på rett veg med å få ei drift som er berekraftig på veg inn i nye Stad kommune.

– Det er all grunn til å gje ros til heile kommuneorganisasjonen for å ha lukkast med å halde budsjettkontroll i eit krevjande år med mykje omstillingsarbeid og førebuingar til samanslåing med Selje frå 1.1.2020, seier ordføraren. Han peikar på at avkastinga frå finansmarknaden varierer sterkt frå år til år og at det så langt i år ser lyst ut. Medan fjoråret enda i minus, syner januartala eit puss på 2,5 millionar kroner.

Også rådmannen er godt fornøgd.

– Det er svært gledeleg at vi i 2018 har halde budsjettrammene i alle hovudområda av den kommunale drifta. Det vitnar om godt arbeid på alle nivå, ikkje minst gjennom det store omstillingsarbeidet som har vore gjort og enno pågår i helse- og omsorgstenestene, seier rådmann Åslaug Krogsæter i ei pressemelding. Ho peikar på at det samla resultatet likevel syner at ein enno er for sårbare for svingingar i finansmarknaden, og må arbeide vidare inn i nye Stad kommune for å få ei drift som i størst mogleg grad er uavhengig av slik avkasting.

Rekneskapen er enno ikkje revidert, slik at rekneskapstala som no er levert SSB er førebelse. Rekneskap og årsmelding for 2018 skal handsamast i Eid kommunestyre 9. mai.