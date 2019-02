Arbeidssøkjars marknad

Nyhende

Dei årlege karrieremessene i regi av Framtidsfylket er møteplass mellom næringslivet og potensielle tilflyttarar. Onsdag var det i Grieghallen i Bergen det føregjekk. Ifølgje Hovland var det god stemning og god flyt i lokalet, og mellom 400 og 500 interesserte som var innom for å sjå på litt av det som Sogn og Fjordane har å tilby.

Ved å samle mange bedrifter viser ein at ein har fleire moglegheiter innanfor pendlingsavstand, og ikkje minst når det gjeld jobb nummer to er det viktig å marknadsføre seg samla.

Meir målretta

Medan karrieremessene tidlegare i større grad var ein happening der folk sveiv rundt, er Hovland sitt inntrykk no at dei fleste av dei som kjem er meir målretta når det gjeld å sondere jobbmogelegheitene.

–Det er kjempeviktig at den nordlege delen av Vestlandet er her og viser fram kva ein har å by på, seier Hovland, som melder om god oppslutning frå næringslivet. I år var det 72 bedrifter med på messa i Bergen, og ho snakka med fleire som hadde fått namn på blokka som dei vil følgje opp.

Sommarjobbar

– Jobb er veldig viktig når det gjeld kvar ein buset seg. Sogn og Fjordane har mykje natur å tilby og eit anna liv enn travelheita i ein by. Messa er ikkje minst ein ypparleg plass å rekruttere ungdom til sommarjobbar. Ein sommar i turistfylket Sogn og Fjordane kan vere attraktivt, dei blir kjende med bedrifta og kanskje får dei smaken på livet i trivselsfylket.

– Det varierer litt kor mange som kjem på messene, ikkje minst avhengig av arbeidsmarknaden. Under oljekrisa var det veldig mykje folk, fortel Hovland.

I tillegg til stand i hallen, var det også sceneinnslag der eit knippe interessante folk frå Sogn og Fjordane heldt føredrag.

Nettverksarena

Karrieremessene fungerer også som ein nettverksarena for næringslivet. Etter arrangementet i Grieghallen var kring 200 representantar frå næringslivet i Sogn og Fjordane samla til etterfest på Cafe Opera.

Medan det i Bergen er mest studentar som vitjar karrieremessa, har ein valt ei litt anna tilnærming i Oslo. Der vart det i år arrangert familiedag, og kring 230 møtte opp.