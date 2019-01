Nysnø og klart for boltring i bakkane

Nyhende

Dei har hatt ein travel morgon for å gjere klar løyper og traséar, og rydde vegar og parkeringsplassar til heisane skulle opne.

Det har kome store mengder nysnø i fjellet og det snør framleis innimellom. I dag opnar Kjendalsheisen til mast 9, rett under toppen. Litt våt nysnø snø i låglandet, men pudderføre på Furuhogane. Langrennsløypene blir preparerte i løpet av føremiddagen, lovar skisenteret.

- Vi reknar med at Fjellheisen opnar til toppen denne helga, men no i morgontimane laurdag er vi enno ikkje klare for å opne heilt opp til toppen, dels på grunn av store snømengder og dels på grunn av rasfare i Storegga. Vi gjer merksam på at Varsom.no melder om betydeleg rasfare i våre område, skriv Harpefossen skisenter på sine nettsider.

I dag er det klart for Fjord1 Young Attacking Vikings på Harpefossen. Det er eit lågterskeltilbod mellom Norges Skiforbund og Haugen IL Alpin. Dei vil skape ein arena som er spennande og motiverande for alle. Her kan ein boltre seg både i løyper med små og stor kular, små hopp, doseringar og parallellslalåm.