Sterke karakteristikkar over Eidaordføraren

Nyhende

VG skriv fredag kveld at bak lukka dører skal Venstre-leiaren ha karakterisert sin partikollega og partiets mest populære ordførar, Alfred Bjørlo (46), som «psykopat». Det er kjelder i partiet som har fortalt dette til VG. Dei viser til at det er tredje gang på under to månadar at det kjem nye opplysningar om episodar der Grande skal ha omtalt tillitsvalde i sitt eige parti på ein ufordelaktig måte.

No er det Bjørlo det vert snakka nedsettande om, hevdar VG.

For i følgje VG skal kjelder ha stadfesta ved fleire høve at dei har høyrt Grande omtale Bjørlo som «psykopat». Det vert vist til den store oppslutnaden Bjørlo har hatt lokalt, og at han ved kommunevalet i 2015 oppnådde den høgaste oppslutninga i landet for Venstre med 30,9 prosent. Ved valet i 2011 fekk han utrulege 43,9 prosent.

VG viser til at det internt i Venstre no er ein veksande oppgittheit over korleis Grande frå tid til annan omtalar partikollegaene sine. Verken Grande sjølv eller dei som uttalar seg på vegne av henne vil overfor VG avvise orda som skal ha vorte sagt.

«Lojal partikanin»

Ifølgje VG sine kjelder skal omtalen av Bjørlo ha blitt gjentatt over lengre tid frå Grande. Ho skal ha vore frustrert over at Bjørlo stadig kontakta stortingsgruppa og partileiinga med innspel til politiske avgjerder, utspel og bevilgningar. I kronikken kritiserer Bjørlo regjeringa, som Venstre deltar i, for ikkje å vere distriktsvennleg. Han avslutta kronikken med: «No får det vere nok med å vere lojal «partikanin» – no er det nødvendig å seie frå før det er for seint.»

Bjørlo fekk mykje positiv omtale etter dette, men ifølgje VG skal partileiar Grande på eit møte med fleire partikollegaer til stades ha uttrykt at ho var mektig provosert over kronikken, før ho skal ha utbrote:

– Han er heilt psykopat!

Ved eit anna høve skal Grande ha peika på Bjørlo sin oppvekst for å forklare Venstre-ordføraren sin oppførsel ved å seie at han er «einebarn med klare psykopatiske trekk», ifølgje VG sine kjelder.

Til Fjordabladet ønskjer ikkje Alfred Bjørlo å utdjupe saka, og viser berre til kva han har uttalt til VG om saka.

– Dette er heilt ukjent for meg. Eg kan aldri tenke meg at Trine Skei Grande har sagt noke sånt. Eg har eit godt forhold til Trine, og så er det av og til at vi har hatt distriktspolitiske diskusjonar der vi har diskutert og kanskje ikkje alltid har vore heilt einig. Men eg har aldri opplevd at ho har sagt noke slikt, kommenterer Bjørlo til VG.

Når VG spør han om han trur VG sine kjelder snakkar sant, og kva han vil kommentere til desse karakteristikkane, svarar han:

- Det har eg ikkje lyst å spekulere i, fordi dette er så ute på viddene at eg har vanskeleg for å tru på det, enkelt å greitt, seier Bjørlo til VG