Politiet stoppa denne bilisten

- Ei slik mengde med snø og is kan potensielt skape stor fare både for den aktuelle føraren, men også for dei som kjem bak bilen. Når bilen blir varm, så smeltar også snø/is på taket. Dette gjer at heile lasset med snø kan kome framover. Dei som køyrer bak kan også få snø/is i deira sin bilfront, noko som også er potensielt livsfarleg, konstaterer politiet i Nordfjord.

Politiet påpeikar på sine facebooksider at dei forventar at folk tar seg tid til å få bort all snø på bilen, uavhengig av om ein har stor eller liten bil, takboks eller ikkje.