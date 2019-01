Nyhende

Nordfjordkvinna er mellom anna tiltalt for å ha slått, bite og lugga sonen. Det er bede om erstatning til guten opp mot 100.000 kroner etter rettens skjønn. Ho kan risikere åtte månadar i fengsel. Ifølgje Firda ber advokaten hennar om full frifinning. Mora meiner ho aldri har gjort det ho er tiltalt for, ikkje under nokon omstende.