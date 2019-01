Åtvaring mot aking i snøhaugar og offentleg veg

Nyhende

Teknisk drift er bekymra og fryktar at det kan skje ulukker. Dei peikar på at offentleg veg fleire stadar vert brukt som akebakke. Dei understrekar at bilvegar ikkje er eigna stadar for leik og aking. Dette kan vere svært farleg.

Eid kommune frårår også å lage snøholer i snøhaugar ved offentleg veg og parkeringsplassar. På kommunen sine nettsider peikar dei på at det har skjedd ulukker andre stadar der barn har grave snøholer i snøhaugar som brøytemannskapa har lagt opp.

Teknisk drift oppmodar foreldra om å passe på at ein vel trygge stader utanom offentleg veg for aking og anna snøleik.