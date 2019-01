I gong med øvingane

Det viktigaste er at alle som vil, får vere med

Nyhende

Onsdag sist veke starta russen å øve til årets russerevy som blir arrangert 25. og 26. januar i Operahuset Nordfjord. Frå søndag av, har russen planlagt øving kvar dag fram til helga då revyen må stå klar, for gjengen ved Eid vidaregåande skule.

–Vi har gledd oss mykje til dette, men det er mykje jobb også, seier Maria Øygard og Elise Lefdal, som har vore med å skrive manuset til russerevyen. Det starta dei med i god tid før jul, og i november vart det arrangert audition der det vart lagt opp til at elevane kunne fortelje litt om kva roller dei ønskte å spele og kva dei var komfortabel med å gjere. Det meste var difor klart til øvingane som starta sist veke.

Feirar 10.-års jubileum

Handlinga går ut på at Operahuset Nordfjord feirar 10.-års jubileum dette året, noko som skal feirast med fest for heile bygda. Det blir også tilbakeblikk på nokre av dei største hendingane med både opera og skulemusikalar, og diverse kjendisar dukkar opp. Dei tilsette ved Eid vidaregåande skule vil sjølvsagt også ha ein finger med i spelet når Operahuset skal feirast.

–Vi ville lage noko på at Operahuset har 10.-års jubileum i år, og så ville vi ha med lærarane som går her kvar dag, fortel Maria og Elise.

Stort engasjement

Dei komande vekene skal russen ved Eid vidaregåande skule vere saman kvar dag for å øve til revyen.

–Det blir veldig sosialt, seier Maria og Elise.

Ifølgje Maria og Elise får alle som har lyst til å vere med, ei rolle under russerevyen anten det er på scena, i kiosk eller bak scena. Dei to skal ikkje vere på scena, men i staden styre bak scena og passe på at alle kjem seg på scena til riktig tid.

–Vi lar andre som vil ha roller, vere på scena. Vi er eit stort kull på over 80 elevar, og det er mange som ønskjer å vere med.

–Det viktigaste er i grunn at alle som vil, skal få vere med, seier dei to.