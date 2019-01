Mokar gangvegane i sentrum

Nyhende

Isar Gudmundsson (19) er opphaveleg frå Island, men flytta til Norge for rundt seks år sidan. I 2017 flytta han til Nordfjordeid, og er for tida lærling i Eid kommune på teknisk drift. Tysdag vart han sendt ut for å moke snø på gangvegar i sentrum slik at fotgjengarar skal kome seg fram i snøen som har kome dei siste dagane.

–Vi mokar gangvegane slik at det vert lettare for mellom andre dei som har barnevogn. Slik at dei ikkje må gå på vegen der bilane køyrer, fortel han.

Isar starta tysdag med snømokinga i sentrum, og skal halde på dei neste dagane.

–Nokre stadar er litt tunge å moke, fortel han, og legg til at det er god trening.