Nyhende

Det var 227 køyretøy inne på kontrollplassen, men berre 31 vart kontrollerte på Nordfjordeid måndag. Under kontrollen kom det fram at det var god bruk av bilbelte. Ein førar fekk gebyr for å ikkje ha hatt med førarkort. I tillegg var det to bruksforbod, der ein taxi ikkje kunne førevise løyve og ein førar hadde sikra lasta for dårleg. Det vart også utsteda to mangellappar for mangel ved lys.