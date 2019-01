Geolog kjem i morgon

Nyhende

Vegvesenet har hatt folk oppe der i dag for å fylle etter litt og sikre litt betre der steinraset kom ned på fylkesveg 664. Karlsen opplyser at dei allereie før jul la vegen litt nærare steinura, slik at bilane skulle sleppe å køyre så langt ut på kanten. Det er smalt og trongt, men vegen er open.

Der steinane kom ned er i utgangspunktet eit svakt punkt som vegvesenet har vore klar over, og Karlsen seier til Fjordabladet at det er laga ein plan for å sikre dette vegpartiet. Men dei vil no saman med geologen først sjå på fjellet ovanfor, korleis det der ser ut, og ta dei vurderingane som blir gjort med i betraktning når det gjeld sikring.

– Er det trygt å ferdast på vegen?

– Førebels vurderer vi det slik at det er trygt å ha vegen open. Vi har sendt melding til fylkeskommunen og har sagt at vegen er open, seier Karlsen.

Navelsakerstranda var nattestengt nyttårsnatta då det var vêr som indikerte fare for ras, men vegen har sidan vore open.

Skulebussen er innstilt

Trafikksjef i Firda Billag, Frode Romerheim seier til Fjordabladet at dei innstiller skulebussruta til Navelsaker i morgon (onsdag) i påvente av geolog sine vurderingar. Dei har vore i kontakt med foreldra til dei to elevane dette gjeld, og dei er innforstått med dette.

Firda Billag har hatt ein person på staden i morgontimane dag, og sjølv om vegen er litt utvida inn mot fjellsida var vurderinga at vegen er såpass innsnevra at det kan oppstå farlege situasjonar. Det er dårleg fundament der vegen har rasa ut, og det er fare for at bakenden på bussen kan kome inn på dette feltet.

– Vi gjer fortløpande vurderingar, seier Romerheim til Fjordabladet.