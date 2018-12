Bryggja skule – ei litt kinkig sak

Nyhende

Rådmann Åslaug Krogsæter opplyste at utgangspunktet er at kommunen ikkje er pliktig til å ta over bygg der det ikkje er offentlege tenester. I dag er det privat drift på skulen.

– Det blir ei politisk sak å ta stilling til korleis ein skal handtere det, sa rådmannen. Ho karakteriserte det som ei litt kinkig sak. – Ei nøtt å knekke. Ein må få avklart om det er interesse for å drive privat skule, eller om ein ønskjer ein kommunal skule. Då vil det vere mest naturleg at det nye kommunestyret tek stilling til det og at den er med i den samla vurderinga.

Rådmannen peika på at det kan hende er stor usemje i det politiske miljøet om kva ein skal gjere.

Verdi på bygget

Økonomisjef Ole Starheim opplyste om at det i samband med grensejusteringsprosjektet vert jobba med å setje ein verdi på bygget. Eid og Selje skal ikkje kjøpe det. Det er Stad kommune som skal kjøpe offentlege bygg. Det normale er at kommune ikkje eig bygga som privatskulane har.

– Ein har også ein diskusjon om kven skal betale og kva tid, påpeika Starheim.

Fram mot april skal ein ha ei samla kartlegging av bygga.

Vil ta det opp i fellesnemnda

Ordførar Alfred Bjørlo (V) peika på fellesnemnda som den mest aktuelle arenaen. Han tok til orde for å setje saka på dagsorden i det neste møtet i fellesnemnda for Eid og Selje.

Også Bjørlo var oppteken av at det er viktig at det blir informert godt, spesielt på Bryggja, som er litt i eit vakuum.