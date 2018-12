I grenseland på Bryggja

Nyhende

På Bryggja har bygdefolket hatt tradisjon for å setje opp revy kvart år i romjula. Og etter to år med pause, kjenner dei seg klare for igjen å setje lokale hendingar på revyprogrammet. Revyen blir i Bryggja grendehus 4. juledag, eller 28. desember. Styret for grendehuset er arrangør, og ein revygjeng på ti har allereie øvd i nokre veker. Så er det også med andre som hjelper til under revyen og dansen etterpå.

Flyktningar frå Kinn

Etter å ha stått i sentrum for kommunesamanslåing både frå aust og vest, er det naturleg å bruke dette i revyen. Her kan ein mellom anna få oppleve korleis ein kan verne seg mot flyktningar frå Kinn, etter metodar frå den amerikanske presidenten. Der sjølvaste Trump også dukkar opp.

Vilde & Anna etter 40 år

Andre kjendisar på scena blir Vilde & Anna frå Eid. Men i staden for å lengte heim til Vestlandet, får vi møte dei etter 40 år, då dei berre kan konstatere at det var Austlandet som blei staden også for dei. Eller endeleg Austlandet, som det heiter i teksten.

Olga Mikalsen

Andre songglade, men i ein annan kategori, er den lokale utgåva av Olga Mikalsen. Her blir det ønskjekonsert, der ein kan ønskje seg vakre tonar med lokale tekstar.

Skuledebatt

Etter mykje uro kring skulen på Bryggja, slepp heller ikkje dette temaet unna når det skal setjast opp revy i grendehuset. Men Jan Kåre Garshol i revygjengen seier at dei ikkje berre vil ha fokus på kommunesamanslåing og trussel om skulenedlegging.

–Revyen heiter «I grenseland», men vi vil ikkje berre setje fokus på det som har vore i media det siste året. Sjølvsagt blir det ein del om Kinn kommune, sidan folket her på Bryggja har vore opptekne av den samanslåinga før alt kom på plass. Men vi må også gje plass til andre ting i tekstane, seier Jan Kåre Garshol, som opplyser at det er ein garva revygjeng som no skal opp på scena i grendehuset. Med overvekt av menn, som også har fått med seg to unge jenter som har god erfaring frå å stå på scena på ulike 4H-festar.