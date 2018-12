Glede for fleire flyktningar

Nyhende

–Dette er veldig positivt for Eid, fastslår ordførar Alfred Bjørlo, som torsdag var oppom flyktningtenesta i Eid med blomster for godt arbeid.

–Det er gledeleg at staten neste år vil busetje fleire flyktningar i distrikts-kommunar som har synt evne og vilje til å lukkast med integrering. Det er bra for flyktningane, det er bra for lokalsamfunna våre, og det er viktig for dei gode kommunale tenestene vi har bygd opp over mange år, påpeikar han.

Nye kriterium

Nettopp kommunane sine integreringsresultat er eit av kriteria når Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) no ber norske kommunar om å busette 5.350 flyktningar neste år. 150 av desse vil vere einslege mindreårige flyktningar. Flyktningane er fordelt til kommunane etter eit sett nye kriterium som skal bidra til god integrering. Hovudprinsippet er spreidd og styrt busetting. I tillegg skal det leggast større vekt på flyktningane sitt høve til å få jobb i regionen og kommunane sine integreringsresultat. 235 kommunar blir bedt om å busette flyktningar neste år.

I Nordfjord gjeld dette fire kommunar. IMDi ber Eid ta imot 25 flyktningar, mot 18 i 2018. Vågsøy blir bedt om 14, mot 10 i år. Gloppen blir bedt om 23 flyktningar, medan talet var 15 i år, og Stryn blir bedt om å ta imot 20, mot 12 i år. For hiele Sogn og Fjordane fylke skal det neste år busetjast 228 flyktningar, mot 160 i 2018.

Godt fornøgd

Også avdelingsleiar ved flyktningtenesta, Rune Engeset, er godt fornøgd med gladmeldinga frå staten.

–Vi har i utgangspunktet lagt om drifta med reduksjon, og lagt inn i budsjettet at vi berre skulle få 15, så dette er positivt, seier Engeset. Han fastslår at det for Eid kommune sin del ikkje vil gi netto pluss for auken.

–Vi reknar med at det er ein viss kompensasjon for at vi ikkje fekk så mange flyktningar vi eigentleg skulle i år. Vi skulle hatt tre til som vi ikkje har fått. Det viktigaste med auken vi no får er at ein ser at det går an å satse på dette, og at vi gjer ein viktig jobb, seier han.

Engeset viser til at dei har fått flyktningar i utdanning, og ikkje så mange i jobb.

–Men flykningane er avhengig av ein utdanningsveg og å kunne språket. Språkpraksis er viktig, påpeikar han.

Flyktningtenesta skulle ønskje at alle vidaregåande skulane kunne satse på utdanning for flyktningar, med to dagar skule og tre dagar praksis.