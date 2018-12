Det er snart for seint å lage ein eidar

Nyhende

Ordførar Alfred Bjørlo (V) avslutta sitt budsjettinnlegg i dag med eit juleønskje. Han ønskjer seg at alle kjønnsmodne i fertil alder bruker jula til å lage ein eidar. Om nokre månader er det for seint. Då blir det ein stadsar. Dette fekk full tilslutning i pausen frå KrF-ar Sissel Ommedal som stiller opp ved behov – for jordmor.

Siste Eid-budsjett

Eid kommunestyre vedtok i kveld Eid kommune sitt siste kommunebudsjett. I 2020 er dagens Eid ein del av Stad kommune saman med Selje.

Bakteppet for haustens budsjettarbeid er eit historisk manko på 26,5 millionar kroner, men trass i store økonomiske utfordringar var det relativt lite pessimisme å spore blant politikarane som tok ordet i dagens budsjettdebatt. Tvert imot vart det lagt stor vekt på alt det som ein har fått til. Vel har ein høg lånegjeld, men kommunen har gjort store investeringar både i bygningar, bustadtomter og næringsareal som gjer at Eid er godt rusta for å møte framtida.

Rådmann Åslaug Krogsæter understreka at kommunen slett ikkje er bankerott. Eid har mykje ressursar, og ordførar Alfred Bjørlo (V) understreka at Eid kommune slett ikkje er eit konkursbu.

Monopolpengar

I kommunestyret vart det ikkje flytta på ei krone. Vedtaket vart gjort i tråd med formannskapet si tilråding, som fleirtalet med V/H/Frp/KrF stod bak.

Sp/Ap/SV sitt framlegg, som mellom anna inneheldt innføring av eigedomsskatt på verk, bruk og anna næring, vart nedstemt.

Litt småkjekling var det mellom dei to blokkene, mellom anna om kven av dei to budsjettframlegga som inneheldt mest monopolpengar, og Arild Nøstdal hadde gjennomført ein faktasjekk opp mot noko som Sigurd Reksnes (Sp) kom med i finansutvalet. Dei to vart ikkje heilt einige om fortida, men er samde om at det viktigaste no er å sjå framover.

Administrasjonen fekk mykje skryt for godt arbeid og ein god prosess med budsjett og økonomiplan.

Tre promille - som før

Vedtaket om å halde eigedomsskatten for bustadar på dagens nivå, 3 promille, vart samrøystes vedteke.

I Eid-budsjettet som er vedteke ligg det inne mange konkrete kutt, mellom anna sommarstengde barnehagar i to veker, og i tillegg at Eid skal hente inn 12 millionar kroner i samband med samanslåinga med Selje. Men klarer ein ikkje det, så må ein ty til å bruke fondsmidlar.

At ein no truleg får ta imot 25 flyktningar i 2019, i staden for 15, kjem som eit pluss, i og med at ein allereie har bygt opp eit mottaksapparat i Eid kommune.