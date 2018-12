Ønskjer å revitaliserer Totland sokneråd

Nyhende

Det var konklusjonen dei frammøtte på Grendehuset på Bryggja kom fram til på eit folkemøte torsdag kveld.

I samband med grensejusteringa for Bryggja inn i Stad kommune er også kyrkje og gravplass eit tema som må løysast. Torsdag kveld inviterte Fellesnemnda for den kyrkjelege delen av grensejusteringa og Bryggja utviklingslag til folkemøte om korleis ein skulle organisere sokneråda i den framtidige kommunen.

Fleire val

Kristen Hundeide, som er kyrkjeverje i Eid og leiar i Fellesnemnda som styrer med den kyrkjelege delen av grensejusteringa leia møtet på Bryggja. Han gjekk gjennom ulike alternativ for organisering av sokneråda i den nye kommunen.

–Eit sentralt spørsmål i denne samanheng er om ein skal slå saman med andre sokneråda i nye Stad kommune. I dag er det tre sokneråd i Eid, og tilsvarande tal sokneråd i Selje. Dersom Bryggja ønskjer å ha eit eige sokneråd, så reknar eg med at det vil vere uproblematisk. Skulle ein ynskje å slå seg saman med andre, så vil det for Bryggja vere mest naturleg å slå seg saman med Kjølsdalen. Skulle ein ynskje å ha sitt eige sokneråd for Bryggja, så vil det bety at dette soknerådet vil få medlem(ar) i det nye kyrkjelege fellesrådet i nye Stad kommune. Å vere representert i fellesrådet er ikkje uviktig, fordi det er kyrkjeleg fellesråd som får overført pengar frå kommunane, og det er fellesrådet som avgjer kor pengane skal brukast, sa Kristen Hundeide som let dei frammøtte bestemme korleis dei ønskte framtida skulle sjå ut etter å ha blitt ein del av Stad kommune.

Eige sokneråd

Debatten viste at det var eit klart ønskje frå forsamlinga at Bryggja fekk sitt eige sokneråd.

–Totland kyrkje har i alle år vore vår kyrkje. For oss handlar det om historie, identitet og tradisjon. Ut frå dette enkle faktum er det heilt naturleg at vi får vårt eige sokneråd, sa Marit Nore Sørhaug.

Møtet vart avslutta med at forsamlinga valde eit interimsstyre (valkomite). Dei som vart valde var Einar O. Midtbø, Jan Heggedal, Anita Sollibakke, Kari Solheim og Jørn Holvik.