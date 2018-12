Gjekk i fakkeltog for menneskerettane

Nyhende

Eit 20-tals personar hadde møtt opp ved Kulturhuset Gamlebanken i 17-tida i kveld. Faklane vart tende, og så gjekk dei stille gjennom den julepynta Eidsgata. Tilbake i Gamlebanken var det appell, musikkinnslag og hyggeleg samvær før alle gjekk kvar til sitt.

Humanetisk og Røde Kors

Det er lokallagsleiar i Humanetisk forbund, Magni Hjertenes Flyum som tok opptakta til arrangementet og inviterte med andre lag og organisasjonar.

– Menneskerettane er ein viktig ting å passe på og støtte opp om. Det er absolutt innafor å vere med på dette arrangementet, seier Are Fagerli frå Eid Røde Kors. Han er glad for initiativet frå Humanetisk forbund og håper at dette med fakkeltog som markering av FNs internasjonale menneskerettsdag kan bli ein fast tradisjon her i Nordfjord.

Bør ha meir opne dører

Av dei som deltok i fakkeltoget denne desemberettermiddagen var også to personar frå Davik.

– Eit flott initiativ frå Humanetisk forbund og Røde Kors, seier Aage Kvendseth. Han tykkjer det absolutt er på sin plass med ei markering no på 70-årsdagen for menneskerettane. Han meiner at det no kanskje meir enn nokon gong er viktig å ha fokus på menneskerettane når ein ser kva som skjer rundt om i verda.

Kvendseth tykkjer at Norge som er eit rikt samfunn bør ha meir opne dører. Han peikar mellom anna på det grusame som har skjedd med yazidiane i Irak og meiner at mange av dei burde fått asyl i Norge.

Fredsprisutdeling

I dag har det vore utdeling av Fredsprisen den kongolesiske gynokologen Denis Mukwege og den irakiske menneskerettsaktivisten Nadia Murad. Dei delar prisen for sin kamp på kvar sin måte mot seksualisert vald brukt som våpen i krig og væpna konfliktar.

I Oslo var det fakkeltog, taler og musikk til ære for prisvinnarane.

Rettar og plikter

Under appellen sin i Gamlebanken tok Magni Hjertenes Flyum eit tilbakeblikk, og ho snakka om kvifor menneskerettane er så viktige. Ho understreka samstundes at med rettar følgjer også plikter.