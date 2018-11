Cowboyar i årets skulemusikal

Nyhende

Oklahoma! er ein musikal frå 1943 av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II, bygd på Lynn Riggs skodespel Green Grow the Lilacs.

Handlinga er lagt til 1907, rett før Oklahoma blei USA sin 46. Stat. Innhaldet er ukomplisert og utspeglar seg mellom enkle menneske. Den framstiller rasisme og fiendskap mellom jordbrukarar og cowboyar i Oklahoma Territory på 1800-talet.

Kjende songar utan om tittelmelodien er Oh, What a Beautiful Morning, People Will Say We’re in Love, The Surrey with the Fringe on Top og I’m Just a Girl Who Can’t Say No.

Med regi av Rouben Mamoulian og koreografi av Agnes de Mille markerte den første oppsettinga eit gjennombrot for den såkalla inkorporerte scenemusikal, der drama, song og dans utgjer ein dramatisk heilskap.

Filmatisert 1955, i regi av Fred Zinnemann.