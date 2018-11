Politiet er bekymra for dei som driv med hasj

Nyhende

Bakgrunnen var oppslag i Fjordabladet vedkomande narkotikabruk i kommunen. Det var varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen (V) som hadde teke initiativ til å invitere representantar frå Politiet for å orientere om status.

Tormod Hvattum og Hanne Heggen fortalde politikarane mykje av det same som tidlegare har kome fram i media. Men dei understreka at det slett ikkje er fri flyt av narkotika i Eid. Narkotika er ikkje noko stort problem.

Ungdom blir tilbygg hasj

Hanne Heggen fortalde at dei har informasjon frå eit par 16-åringar som har fortalt at dei blir tilbydd hasj på fest. Ein må vere klar over at ungdom får tilbod om hasj og at nokre få prøver. Inntrykket politiet har er at nokre gutar prøver, medan jentene er meir tilbakehaldne.

Hvattum fortalde at dei for eit år sidan var uroa for russituasjonen og gjennom eit prosjekt har hatt fokus på å uroe miljøet. Mange av dei som var involverte var eldre rusmisbrukarar, og ein såg ein klar effekt. Ein fekk fengslingar på eit par mann, og nokon flytta til andre delar av landet.

Enkelte ungdommar hadde kome litt inn i det etablerte miljøet. Og ein veit at nokre ungdommar var i ferd med å bli litt løpegutar, men ifølgje Heggen så har dei oversikt over dette. Ein har kontakt med foreldre og har hatt bekymringssamtalar. Dette er heilt vanleg ungdom som går på fest.

Heggen uttrykte bekymring for ungdom i 15-16-årsalderen som drikk alkohol, og ho er bekymra for at haldningane til hasj har endra seg mykje, at haldninga er at det kanskje ikkje er så farleg. Ein har ein del sterke krefter som vil liberalisere. Tilgangen på hasj og marihuana har auka og styrken har auka mangfaldige gonger.

– Eg er ikkje bekymra for at det er eit stort problem, det er det ikkje, men eg er bekymra for dei som driv med det, poengterte Heggen. Ho oppmodar føresette til å søkje opp biverknader av marihuana og til å snakke med sine ungdommar. Det er heime rundt kjøkkenbordet haldningane vert skapte, og dersom ein treng råd om kva ein skal gjere, så kan ein ta ein telefon.

– Dersom de finn ut at ungdommane dykkar har røykt hasj, så betyr ikkje det at dei blir narkomane. Det er inga katastrofe. Det er mange som prøver, men ein må ta tak i problema, understreka Heggen.

Vaksne er forbilde

Politikontakt for Eid og Selje, Hanne Heggen oppfordrar vaksne om å tenkje over sine eigne haldningar til rus.

– Sit vi heime og drikk oss fulle medan 15-åringane går på fest? Vi vaksne drikk vel meir enn ungdommane våre. Vaksne 40-50-60-åringar drikk meir enn vi nokon gong har gjort, medan ungdommane drikk mindre, påpeika Heggen. Ho er oppteken av at det skal vere minst mogeleg rus.