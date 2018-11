Frykter dårlegare ambulanseberedskap

Nyhende

Det seier Kjersti Toppe, nestleiar i Stortinget sin helse- og omsorgskomité, i ei pressemelding etter at Ap ikkje ønskte å støtte Senterpartiet (Sp) i lovfesting av responstid for ambulanse.

Representantforslag

Senterpartiet har levert eit representantforslag i Stortinget om å lovfeste responstida for ambulansar. Bakgrunnen for forslaget er at nær halvparten av kommunane opplever brot på responstider for ambulanse, samstundes som helseføretaka planlegg ytterlegare sentralisering. I går gav helse- og omsorgskomiteen si innstilling i saken. Sp fekk støtte av KrF og SV for lovfesting av responstider, men ikkje støtte frå Ap. Forslaget vil derfor falle. Forslaget skal behandlast i Stortinget 15.november

Sentraliserer for å spare

–Vi ser at fleire lokalsamfunn har mista deler av ambulansetilbodet sitt den siste tida, då helseføretaka ønskjer å sentralisere for å spare pengar. Dersom Stortinget no hadde sagt at dei vil ha ei forskriftsfesting av responstida ville vi sikra at ikkje ambulansane sentraliserast, seier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Sp og nestleiar av helse- og omsorgskomiteen. Sp sin representant er spesielt skuffa over at Arbeiderpartiet støtter regjeringa og ikkje vil vere med på å redde ambulansane no, men i steden be om ei stortingsmelding.

–Med støtte frå Ap hadde det vore fleirtall for responstider.

Avgjerdsvegring

–At Ap har avgjerdsvegring på dette området er katastrofalt for beredskapen vår i heile landet. Skal vi vente på ei stortingsmelding så vil ambulansetenesta sentraliserast medan vi venter. Delta har sagt at helseføretaka planlegg ytterlegare ambulansekutt slik at det vil kunne forsvinne 12-13 nye biler. Regjeringa har ikkje tenkt å stoppe helseføretaka i å gjere det. No avslører Ap og at dei ikkje vil ta grep som verkeleg kunne stoppa denne svekkinga av lokal helseberedskap, som særleg går ut over beredskapen i distrikt med lange avstandar til anna akuttilbod og sjukehus, seier stortingsrepresentanten frå Sp.

Framlegga:

Framlegget som Senterpartiet, KrF og SV står bak i innstillinga:

«Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste krav om responstid og legge Akuttutvalgets forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn

I tillegg fekk Senterpartiet støtte frå SV om ein eigen handlingsplan for betre ambulansetenester i Norge: « Stortinget ber regjeringen fremlegge en handlingsplan for bedre ambulansetjenester i Norge»