Mann frå Nordfjord funnen død i Praha

Nyhende

Kripos og Vest politidistrikt med hjelp frå lokalt politi bistår tsjekkisk politi i etterforskinga etter at ein mann frå Nordfjord vart funnen død i Praha i oktober. Det skriv avisa Fjordingen

- Tsjekkisk politi har pågripe ein mann og sikta han for grov kroppsskade, tjuveri og misbruk av bank-ID i samband med den døde personen, men vi har ingen detaljar om gjerningsbeskrivelse, seier Tore Salvesen, leiar for seksjon for etterforsking av drap, grov vald og seksuallovbrot i Vest politidistrikt.

Han opplyser at mannen som vart funnen død er heimehøyrande i Sogn og Fjordane. Fjordingen er kjent med at mannen er busett i Nordfjord.