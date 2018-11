Formannskapet går for Kyrkjeparken

Nyhende

– Vi har ein utruleg anstrengt økonomi og må sjå ting i samanheng. Det vil vere råflott å å ikkje gjere det, påpeika Siri Sandvik (Ap) som fremja forslag om å sjå trampolineprosjektet i samanheng med opprusting av uteområde ved Nordfjordeid skule. Ho argumenterte med at sjølv om dette er eit eige prosjekt, så er det same pengesekken ein må ta av. Forslaget om å sjå det i samanheng med skulen, fekk berre hennar eiga røyst.

Fleirtalet i formannskapet argumenterte med at trampolinar i Kyrkjeparken handlar om folkehelse og om å gjere sentrum attraktiv. Det vart lagt vekt på at ein må ha Nordfjordeid skule som eige prosjekt, også der er det mogeleg å søkje om spelemiddelfinansiering. I Kyrkjeparken er det god plass og trampolinane kan brukast 24/7 av alle som ønskjer det. Det vart imidlertid peika på at ein må få ei avklaring når det gjeld helikopterlandingsplassen. Kor vidt ein faktisk finn pengar til trampolineprosjektet er enno ikkje avklart.