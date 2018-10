Vil legge til rette for at fleire kan møtast

Nyhende

Onsdag kveld var Helse- og sosialutvalet i Eid samla på Eid Rådhus for å legge siste hand på førebuingane til årets TV-aksjon. I Eid har det vore tradisjon for at det er helse- og sosialutvalet som har vore hovudkomite for innsamlingsaksjonen.

Ungdomsrådet

–I år har er også ungdomsrådet representert i hovudutvalet, sa Janne Endal då ho gjekk nærare inn på kva inntektene til årets TV-aksjon gjekk til, og korleis innsamlingsarbeidet er organisert i Eid kommune.

–For å kome over alle husstandane i kommunen, er kommunen delt opp i ti krinsar. Medlemmane i Helse- og sosialutvalet har fått ansvaret for å organisere innsamlinga i ni krinsar. Den tiande krinsen, som er Nordfjordeid sentrum, er det elevar ved Fjordane Folkehøgskule som har ansvaret for. Vi er veldig glade for at elevane ved folkehøgskulen kvart einaste år tar den største og mest omfattande krisen, sa Endal som la til at totalt vil det 70 bøsser som er ute i kommunen, og som skal fyllast med pengar på søndag.

Innanfor eller utanfor

Norge er eit samfunn der forskjellane aukar. Forskjellar som ikkje først og fremst handlar om etnisitet eller religion, kor du kjem frå eller kven du er. Men om du er innanfor eller utanfor. Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette råkar ikkje berre enkeltpersonar, men gir ringverknader for heile det norske samfunnet, heile befolkninga.

Endre liv

Med TV-aksjonen 2018 vil Kirkens Bymisjon skape møter som endrar liv. Ved å opne dører og legge til rette for at fleire møtast, skal vi vise kvifor årets TV-aksjon er viktigare enn aldri før. Vi skal tilby menneske som opplever å stå utanfor, eit nytt fellesskap, ei seng eller ein samtale og slik bidra til at fleire får moglegheita til å oppnå eigne mål og draumar.

Designa smykke

NRK TV-aksjonen er ein lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdas største dugnad der «heile Norge» deltek. Næringslivet mobiliserer også som aldri før og kvart år bidreg fleire tusen bedrifter på ulike måtar til TV-aksjonen. Gullsmed Kathrine Berg gjer det på sin måte.

–Eg har laga eit smykke, der eg har gravert inn «Mindre Åleine Saman». Eg har valt å bruke nynorsk fordi det er vårt språk, og fordi det kanskje kan gjere smykket litt meir eksklusivt. Eg gjer det også fordi eg ønskjer å bidra til at andre i næringslivet skal engasjere seg, seier Kathrine som legg til at smykket ligg på den offisielle auksjonssida til TV-aksjonen.

–Det er berre å logge seg inn TV-auksjonen si offisielle side og by på smykket, seier Kathrine Berg som også tidlegare har hatt smykke ute på auksjon til inntekt for TV-aksjonen.

Programleiarane

Det er NRK-profilane Leo Ajkic, Haddy Njie, Ingrid Gjessing Linhave og Benedicte Bendiksen som er programleiarar for årets TV-aksjon. Alle dei erfarne programleiarane gler seg stort til å ta fatt på oppgåva med å leie det som blir omtalt som den største dugnaden i verda. Mens Leo Ajkic, Haddy Njie og Benedicte Bendiktsen alle har vore med å leie sendinga tidlegare, er oppgåva heilt ny for Ingrid Gjessing Linhave.

