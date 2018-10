Vil fjerne damanlegget

Nyhende

Fjordabladet har tidlegare skrive om at damanlegget på Fossane ikkje tilfredsstiller NVE sine krav til stabilitet, og anlegget må rustast opp dersom ein vil behalde det.

Etter bygging av det nye Nordfjordeid vassverk med forsyning frå Hornindalsvatnet, er planen at Fossevatnet berre skal nyttast som reservedrikkevasskjelde.

Vil fjerne demning

Norconsult har tidlegare på oppdrag frå Eid kommune vurdert ulike løysingar for gjennomføring av tiltak på Fossane i form av forsterkingstiltak, innbygging av eksisterande dam eller bygging av ny betongdam. Dei ulike løysingane er anslått å ha ein prislapp på mellom 15 og 28 millionar kroner.

Driftssjef i Eid, Tore Nyhammer Taklo har tidlegare uttalt til Fjordabladet at å fjerne eksisterande demning truleg er det rimelegaste, men at dette måtte avklarast med NVE.

Vurdering av konsesjonsplikt

NVE har no fått melding frå Eid kommune om førehandsvurdering av konsesjonsplikt for nedlegging av dam Fossevatn i Eid kommune. Meldinga skal behandlast og vurderast etter vassressurslova. NVE skal på bakgrunn av meldinga vurdere om tiltaket medfører skade og ulempe av eit slikt omfang for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt.

Eksempel på allmenne interesser kan vere: friluftsliv, kulturminne, verdifulle naturtypar, raudlista artar og informasjon om vilt. Det pågår no ei avgrensa høyring om konsesjonsplikt eller ikkje, med uttalefrist til NVE 8. november.

Konsesjonspliktige tiltak

Dersom ei nedlegging av eit vassdragsanlegg kan vere til påtakeleg skade eller ulempe for allmenne interesser, må tiltakshavar søke om konsesjon etter vassressurslova. Hovudregelen er at ein anleggseigar som ønskjer å legge ned eit vassdragsanlegg skal få lov til dette.

Føremålet med ei konsesjonsbehandling er å avklare kva vilkår det er nødvendig å pålegge anleggseigar slik at nedlegginga er til minst mogleg ulempe for allmenne interesser. Delvis nedlegging vil ofte vere konsesjonspliktig.

Vassinntak i elva

Eid kommune tek sikte på at Fossevatnet skal vere reservekjelde med eit vassinntak i elva. Det inneber at ein ønskjer å fjerne tilsynskrav og drift med dam Fossevatn og overføringsleidning frå dam til elveinntaket. Elveinntaket vil fungere som reservevassinntak for Nordfjordeid vassverk.

Store forsterkingsbehov

Tilstanden til dammen er etter revurderingar utført av Norconsult, ikkje tilfredsstillande med omsyn til kravet til klasse. Dammen er re-klassifisert til ein klasse 3 dam med store forsterkingsbehov og dermed tilsvarande investering. Ei investering som kommunen meiner ikkje kan forsvarast med tanke på framtidig bruk, etter omgjering til reservekjelde.

Førast tilbake

For å kunne legge ned dammen må Fossevatnet førast tilbake til tilnærma vass-stand, slik den var før dammen vart etablert på slutten av 1970-talet. Skal noko stå att, må det sikrast mot framtidig naturpåverknad. Det etablerte elveløpet må sikrast frå Fossevatnet/dam til der det er urørt elv frå prosjektet på 1970-talet.

Om det skal fjernast massar skal desse miljøsanerast i samsvar med lover og krav og lokal stadlege massar skal arronderast på sikker måte for naturleg etablering av vegetasjon.

Tur- og setreområde

Dette området er eit turområde for nærområdet til Nordfjordeid. Området består av setrar for gardane på Myklebust. Vatnet er eit fiskevatn og har eit tilhøyrande naust for sætreteigen. Framtidig endring av

dammen vil påverke vasstand, men føre tilbake til opphavleg vasstand frå før dammen vart etablert.

Er ikkje aktiv regulering

Opp til Fossevatnet er det etablert ein veg som vart nytta ved etableringa av dammen på 1970-talet. Denne er i dag nytta som veg for tilsyn og av grunneigarar i området. Overføringsleidningen ligg i tilknyting til denne vegen.

I informasjonen som vert gjeve i samband med konsesjonsvurderinga går det fram at elva som går frå vatnet mot sjøen ikkje vil bli påverka anna enn ved arbeid lokalt ved dammen. Avrenning og vassføring vil bli omtrent som i dag, då det ikkje er aktiv regulering av vasstanden.