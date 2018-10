Vedtok symjeundervisning

Nyhende

Selje kommunestyre vedtok onsdag ein avtale om leige av symjebassenget ved Åheim skule for skuleåret 2018–2019. Det inneber at alle elevane i 1.–7. klasse får reise to gongar kvar på symjing.

Symjeopplæringa vert tilført 180.000 kroner for hausten 2018.

– Eg har nyleg blitt gjort merksam på at elevane i 8.–10. klasse i Selje har ingen symjeopplæring. Dette var eg ikkje klar over. Kva med dei som ikkje kan å symje, spurde Jan Vidar Smenes frå tverrpolitisk liste.

– Vi må vite at alle i 8.–10. klasse kan å symje. Der er nokre kompetansekrav der også, og eg ber innstendig om at dette blir sjekka, sa Smenes.