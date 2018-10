Jubileum med dei beste i landet

Nyhende

To av Norges fremste trekkspelarar, Håvard Svendsrud og Øivind Farmen, gjester laurdag First Hotel Raftevold med konsert. Dette i samband med det årlege Haustsprell i Hornindal, og at arrangørklubben rundar 45 år. Eit treff som startar fredag og varer ut i dei små timar natt til søndag.

Konsert laurdag

Hovudattraksjonane Svendsrud og Farmen vil spele opp til konsert på laurdag ettermiddag. Dei har hatt sporadiske opptredenar saman dei siste 20 åra, både på radio, festivalar og konsertar. Dei siste to åra har dei reist på konsertturnéar saman, med et perledykk i trekkspelmusikken der ein får oppleve både konsertmusikk og ei rekkje kjende gammaldanslåtar side ved side.

Klassisk utdanna

Svendsrud og Farmen er begge klassisk utdanna ved Barratt Dues Musikkinstitutt, men har i tillegg kvar på sin kant vore svært aktive innan tradisjonell trekkspelmusikk og andre stilartar. Når dei no skal ut på turné, er det med utgangspunkt i ein type konsert dei har gjort fleire år på rad, der konseptet var at dei ikkje skulle øve på førehand, men kome saman og spele kjende låtar etter eigne innfall og innspel frå publikum.

Første avdeling blir lagt opp meir som ein ”vanlig” konsert, med ein blanding av solorepertoar og nokre duettar. Mens det i andre avdeling blir løyst meir på snippen, og ”vegen blir til mens man går” i improvisert samspel.

Jubileumskake

Arrangørklubben jubilerer og spanderer kaffi og stor jubileumskake til dei som møter på konserten. Laurdag kveld vert det meir dans til musikk av forskjellige orkester. Utpå natta serverar hotellet trekkspelsuppe, og tradisjonen tru vert det ein del buskspel i kvar ein krik og krok.

Eid spelemannslag

Musikarane som blir å høyre i Hornindal denne helga er Håvard Svendsrud og Øivind Farmen, Arne og Yuliya Johnson, Lars Håvik, Eid Spelemannslag, RV655, Fjelljom Spelemannslag og Hornindal Spelemannslag. Lydmeister for helga er Nils Petter Lillestøl