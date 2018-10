Nyhende

Namn: Ann Marte Leirgulen Hjartåker

Adresse: Askøy/Leirgulen

Bil: Toyota Auris

– Kvifor har du akkurat denne bilen?

– Det er heilt tilfeldig. Vi kjøpte han av kjente for to-tre år sidan for å ha han som bil nummer to. Vi har ein Audi A6 også.

– Kva er du nøgd med/mindre nøgd med?

– Det er ein super bil å ha som bil nummer to. Han er liten og brukar lite diesel. Bilen er veldig brukarvenleg til og frå jobb, og når ungane skal på trening. Det eg er misnøgd med er at han ikkje har DAB-radio.

– Kva var din første bil?

– Ein Golf GTI for veldig lenge sidan. Eg gjekk på skule i Høyanger og utdanna meg til frisør. Det var ein veldig tøff bil på den tida. Pappa kjøpte han, og vi delte på å bruke han.

– Kva bil ville du kjøpt om du ikkje trengte tenkje på pengar?

– Ein Volvo SUV. Det var det eg ønska meg før vi kjøpte Audi A6 i 2017, men eg fekk det ikkje. Bil er ikkje viktig for meg, men det må fungere.

– Har du vurdert å kjøpe elbil?

– Eg kunne godt tenkt meg ein elbil på Askøy. Men det har ikkje blitt enno, rett og slett. Eg jobbar på Askøy og køyrer ikkje gjennom bomstasjonar til og frå jobb, så eg klarer meg godt med aurisen.