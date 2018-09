Fire fekk bruksforbod

Nyhende

Ein førar fekk gebyr for manglande bilbelte. Ein førar fekk dekkgebyr og ein førar fekk gebyr for ikkje å ha med seg førarkort.

Under kontrollen på Kjøs kontrollstasjon fekk eitt køyretøy bruksforbod for manglande kalibrering av fartskrivar. Eitt køyretøy fekk bruksforbod for manglande sikring av gods. Ein sjåfør fekk ein skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletid.

Under kontrollen i Stryn fekk eit køyretøy bruksforbod på grunn av defekte bremselys og eitt køyretøy fekk bruksforbod på grunn av defekte dekk.

Totalt vart 266 køyretøy kontrollerte, melder Statens vegvesen