Ope møte for Selje og Eid KRF

Nyhende

–Vi har vert så heldige å få med oss generalsekretær Hilde Frafjord Johnson til å vere med oss denne helga. Frafjord Johnson har vore generalsekretær i KRF sidan 2016. Ho er tidligare diplomat og politikar for Krf. Ho var utviklingsminister i Bondevik si fyrste og andre regjering. Ho var i 3 år spesialutsending for FN til Sør-Sudan med ansvar for alle FNs operasjoner i det nye landet. Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson vil i sitt hovudinnlegg fokusere på KRF rolle i det norske samfunnet og korleis partiet har vert ein premiss leverandør for utvikling av norsk samfunnsliv. Ho vil og inspirere kor viktig KrF er lokalt i å få fokus på ein varm og inkluderande politikk, seier Stein Robert Osdal i ei melding.

– Stad kommune vert etablert formelt frå januar 2020 og det vert utfordrande, krevjande men gjevande å bygge saman Eid og Selje kommune til ein kommune, ein organisasjon og bygge opp ein felles identitet for Stad kommune. KrF har vert ein premiss leverandør i denne prosessen og ynskjer å vere ein premiss leverandør også i neste periode. For å klare dette må partiet mobilisere innbyggjarane til å involverer seg. På medlemsmøte vil dette vere eit sentralt tema og vi vil starte arbeidet med å slå saman partilaga i Eid og Selje til eitt partilag, seier Osdal som legg til at det er eit ope møte der alle som er interessert i politikk er velkomne.