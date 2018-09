Eldreministeren til Eid, Bryggja og Selje

Nyhende

På Nordfjordeid kjem ho til å delta på helse- og omsorgsmøtet i Eid kommune. Ho skal innom Hogatunet, før ho opnar det ny legesenteret. Det er no bygd ut med tanke på livsstilssatsinga som Eid er ein del av.

– Dermed er det også naturleg at eldreministeren er med her med tanke på eldrereforma «Leve heile livet», seier Lars Svein Drabløs (Frp).

På Bryggja skal eldreministeren stå for den offisielle opninga av den private Bryggja skule.

Ope møte

På ettermiddagen har turen kome til Selje der eldrerådet og pensjonistlaga i Selje og Stadt inviterer til ope møte i Samfunnshuset.

– Vi reknar med at eldreministeren vil orientere om Regjeringa si eldrereform «Leve hele livet» og kva den vil gje som verknad for dei eldre i kommune-Norge. Det vil verte eit spennande møte, heiter det invitasjonen. Alle som er interessert i korleis tilhøva for dei eldre skal vere, blir bedt om å kome.