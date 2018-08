AS Fiskevegn og Mustad Autoline AS styrker samarbeidet

AS Fiskevegn og Mustad Autoline har kome fram til ein omforeint og felles forståing for vidare samarbeid etter at Mustad Autoline AS har kjøpt Vetrhus Holding AS (no Mustad Sealine AS) og dermed 50% av aksjane i AS Fiskevegn.