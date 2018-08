Nyhende

Under ein tungtransportkontroll Statens vegvesen hadde på Kjøs kontrollstasjon måndag kveld vart ei førar meld tikl politiet for alvorleg brot på regelverket for køyre- og kviletid. Tre andre førarar avfekk også påtale for brot på dette lovverket. I tillegg vart det gjeve fire bruksforbod for sikring av last lengde og sikthindrande ting i frontruta.

Totalt var det 30 køyretøy innom kontrollplassen, 21 av desse vart kontrollerte.