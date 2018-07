No riggar dei seg til

Nyhende

–Det er her det skjer på campen. Vi var først i køen og har den beste teltplassen, seier Tage Pettersen og Christer Landøy frå Førde som kan fortelje at dei reiste frå Førde klokka 03:00 natt til torsdag og stod med det først i køen på veg inn til campen. No er campen offisielt opna, og som mange andre gler Tage og Christer seg til festivallivet.

–Det blir bra stemning. Vi har telt ned til Malakoff i sikkert 100 dagar, fortel dei og legg til at artistane dei gler seg mest til er Gabrielle, Kjartan Lauritzen og Lemaitre.