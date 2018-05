– Elevane treng å møte ei opa dør

Nyhende

Eid vgs. understrekar i sin uttale det sterke behovet som er for å ha ei skulehelseteneste som er tilgjengeleg fleire dagar i veka for elevane. – Vi ser at talet på unge med psykiske plager aukar, og vi har opplevd at skulehelsetenesta er ein viktig aktør for å hjelpe elevane med å få ei betre psykisk helse. Det er stor etterspurnad etter helsesøster, og sånn som det er i dag, rekk ho ikkje anna enn korte samtalar med elevane. Skulen ønskjer å kunne bruke helsesøster i større grad førebyggande og vil gjerne at helsesøster er meir på skulen. Elevar treng å møte ei opa dør, seier Bjørlo.