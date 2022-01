Kriseramma Libanon skal få straum frå Jordan

utenriks

Libanon står midt oppe i ei djup økonomisk krise, og i store delar av landet kan innbyggjarane no berre håpe på to timar i døgnet med straum frå det offentlege nettet. Resten må skaffast til vegar ved hjelp av støyande, forureinande og kostbare private generatorar.

Avtalen som blir underteikna neste veke, skal sikre Libanon 250 megawatt på dagtid og 150 megawatt om natta, noko som i gjennomsnitt vil sikre innbyggjarane dobbelt så mykje straum i døgnet, rundt fire timar, ifølgje Fayad.

Straumen frå Jordan skal leverast via Syria, og ein delegasjon frå dei to landa reiser neste veke til Damaskus for å underteikne ein transittavtale med styresmaktene i Syria.

(©NPK)