Biden må gjeninnføre Trumps innvandringspolitikk

Donald Trump innførte den såkalla «remain in Mexico»-politikken då han var president. Det førte til at titusenvis av asylsøkjarar, stort sett frå Mellom-Amerika, vart sitjande i Mexico medan dei venta på å få søknaden behandla.

Joe Biden lova ein meir human innvandringspolitikk då han tok over, og tok raskt grep for å avslutte programmet. Sidan har saka gått vegen i domstolane i USA, og til slutt bad Biden-administrasjonen Høgsterett om å utsetje ei gjeninnføring av programmet.

Høgsterett sa likevel i august at programmet bør halde fram, og USAs departement for innanlands tryggleik (DHS) opplyser torsdag at lova trer i kraft igjen 6. desember, altså førstkommande måndag, på ordre frå domstolen.

Den mexicanske regjeringa opplyser at ho ikkje vil returnere mellomamerikanske asylsøkjarar som ventar på asylbehandling i USA.

– Mexico har bestemt, av humanitære årsaker og mellombels, at landet ikkje vil sende tilbake migrantar som har avtale med amerikanske innvandringsdommarar om å be om asyl, heiter det i ei fråsegn frå utanriksdepartementet i landet.

Sjølv om USA no altså gjeninnfører programmet, som offisielt er forkorta til MPP, rettar Det kvite hus kritikk mot det.

– Presidenten meiner framleis at MPP har fleire manglar, fører til uforsvarleg menneskeleg påkjenning og trekkjer ressursar og personell bort frå andre prioriterte saker. Det er derfor vi gjorde slutt på programmet, seier Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.

