Japan snur – tillèt likevel flygingar til landet

utenriks

– Vi har bede flyselskapa om å pause alle nye reservasjonar frå utlandet i éin månad frå 1. desember, sa ein talsperson for det japanske samferdselsdepartementet onsdag.

Kunngjeringa kom etter at det hadde vorte påvist omikronsmitte hos tilreisande to dagar på rad. Etter å ha fått kritikk frå fleire hald, både innanlands og utanlands, opplyser departementet torsdag at førespurnaden til flyselskapa er trekt attende.

Fleire land har innført restriksjonar for reisande, særleg til og frå det sørlege Afrika, etter at omikron vart oppdaga i Sør-Afrika førre veke. Verdshelseorganisasjonen (WHO) er blant dei som har kritisert tiltaka.

WHO meiner reiseforboda for å hindre spreiinga av omikronvarianten av koronaviruset ikkje vil vere effektive.

Japan har hatt strenge innreiserestriksjonar gjennom heile pandemien, og nesten alle internasjonale reiser til landet har vore forbode. I november vart det så smått lempa på reglane, slik at nokre studentar og forretningsreisande kunne få innreise, men dette vart skrota då omikronvarianten vart oppdaga.

Landet har òg forbode alle som ikkje er japanske statsborgarar å reise inn i landet om dei kjem frå ti land i det sørlege Afrika.

(©NPK)