To kontroversielle kvinner blant kandidatane til å bli ny statsminister i Japan

Sanae Takaichi og Seiko Noda er dei første kvinnene som stiller til leiarvervet i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) på 13 år. Vinn ein av dei, vil ho bli den første kvinnelege statsministeren i Japan, sidan LDP og samarbeidspartnaren deira har fleirtal i den japanske nasjonalforsamlinga. Dei blir òg venta å behalde dette fleirtalet etter valet i november.

Takaichi og Noda er begge medlemmer i same parti, men blir elles rekna som rake motsetningar. Takaichi er svært konservativ og står for ei form for paternalistisk nasjonalisme og sterkare forsvar, medan den meir venstreorienterte og pasifistiske Noda støttar opp om kvinnerettar og LHBT+-rettar.

– Kvinner utgjer eit lite mindretal i japansk politikk, og har avgrensa moglegheiter for å overleve og lykkast: Dei kan prøve å konfrontere guteklubben, eller vere lojal mot han, meiner Mayumi Taniguchi, som er ekspert på kvinners roller i japansk politikk og samfunn ved Osaka University of Arts.

Takaichi ser ut til å ha valt å vere lojal, medan Noda prøver å jobbe utanfor systemet, men utan å vere konfronterande, meiner forskaren.

Får støtte frå tidlegare statsminister

I kampen om å bli statsminister og etterfølgjaren til Yoshihide Suga konkurrerer kvinnene mot vaksineminister Taro Kono og tidlegare utanriksminister Fumio Kishida. Kono og Kishida blir rekna som favorittar. Dei kjem begge frå kjende politikarfamiliar og høyrer til sterke fraksjonar i partiet.

Takaichi blir derimot rekna som ein kandidat i stigande kurs. Ho blir støtta av Shinzo Abe, som var Japans statsminister i åtte år fram til 2020. Dei siste meiningsmålingane blant dei folkevalde visene til partiet at ho får aukande støtte blant dei konservative medlemmene av partiet, medan Noda framleis ligg sist.

Tidlegare er den einaste kvinna som har stilt til leiarvalet Yuriko Koike i 2008. I dag er ho guvernør i Tokyo. Det verkar framleis usannsynleg at Takaichi eller Noda blir statsminister, men det at to kvinner stiller til vervet blir rekna som framgang i likestillingskampen.

Lite likestilt land

Likevel får Takaichis likestillingspolitikk skarp kritikk frå ekspertar og feministar.

– Ho vil definitivt ikkje framme kvinners rettar om ho vinn. Ho vil leggje vekt på at ho braut ein barriere ved å bli statsminister, og erklære at Japan allereie er likestilt, til og med meir likestilt enn USA, seier Mari Miura ved Sophia University.

Japan ligg heilt nede på 120.-plass av 156 land i World Economic Forums oversikt over forskjell mellom kjønna. Berre 10 prosent av medlemmene i den japanske nasjonalforsamlinga er kvinner, og analytikarar meiner dei ofte kjem seg opp å fram ved å vere lojale mot partiet, heller enn ved å fremje likestilling.

Takaichi støttar saker som har med kvinners helse og fruktbarheit å gjere, som er på linje med det tradisjonelle LDP-synet om tradisjonelle kjønnsroller. 60-åringen vart først vald til nasjonalforsamlinga i 1993, og kallar Margaret Thatcher sin rollemodell. Ho har sete i ei rekkje ministerpostar, blant dei som innanriksminister og likestillingsminister.

Vil ikkje la kvinner behalde etternamnet

Sjølv om Takaichi spelte trommar i eit metalband og køyrde motorsykkel som student, har ho innteke svært konservative haldningar som politikar. Ho støttar prinsippet om at berre menn skal kunne arve keisartrona, og er motstandar av å tillate kjønnsnøytrale ekteskap. I tillegg ønskjer ho ikkje å endre lova så kvinner får behalde sitt eige etternamn når dei giftar seg.

Ho går òg inn for eit revisjonistisk syn på japansk historie og besøkjer ofte Yasukuni-heilagdommen i Tokyo, som mellom anna heidrar dømde krigsforbrytarar. Den blir rekna som eit teikn på Japans manglande anger for krigen mot Kina og dei koreanske statane. Takaichi ønskjer òg å utvikle Japans evne til å gjennomføre forskotsangrep mot Nord-Korea og Kina.

Analytikarar meiner Abes støtte til Takaichi dreier seg om både behovet for å endre det mannstunge imaget til partiet, og behovet for å ta stemmer frå Taro Kono, som blir rekna som meir radikal. Abe fremja framsteg for kvinner, men klarte ikkje å nå sitt eige mål om å ha 30 prosent kvinner i leiarroller innan 2020. Nodas støtte til likekjønna ekteskap og kjønnskvotering møter på si side motstand frå dei konservative i partiet.

