CNN: Minst ni til sjukehus etter bygningskollaps i Miami

utenriks

Augnevitne seier at dei har høyrt menneske rope etter hjelp under bygningsrestane, og NBC News melder at ein gut er henta ut av ruinane i live.

Det er sett i verk ei stor utrykking med over 80 einingar til staden, opplyser brannvesenet i fylket Miami-Dade på Twitter. Hundrevis av redningsarbeidarar er på staden, ifølgje Miami Herald.

Fleire personar skal vere redda ut via balkongar på den attverande delen av bygningen, som har rundt tolv etasjar.

Uklart tal på bebuarar

Det er uklart kor mange menneske som budde i bygningen, og kor mange som var i den då delar av den rasa saman ved 2-tida natt til torsdag lokal tid.

Bustadblokka ligg ved Collins Avenue, hovudgata som går gjennom Miami Beach, eitt av USAs mest populære turistmål.

Halvannan time etter at bygningen rasa saman, melde lokale kjelder at minst to offer var sende til sjukehus. Drygt to timar seinare, melder CNN at ni personar er sende til sjukehus.

– Sjokkerande bilete

BNO News er blant dei som har lagt ut ein video av ulykkesstaden på Twitter. Andre medium har òg lagt ut bilete som viser ein stor haug med murblokker og betong etter den samanrasa bygningen, medan delar av han står igjen.

Amerikanske medium skildrar bileta som sjokkerande.

Det har førebels ikkje komme stadfesta meldingar om at nokon er skadde eller omkomne.

Bygningen som har rasa saman, vart bygd i 1981 og ligg rett nord for bygrensa i Miami Beach.

(©NPK)