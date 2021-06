Trump-veljarar møtest i ei boble der Trump framleis leier landet

utenriks

I nokon timar førre helg var tusenvis av ihuga Trump-supporterar samla på eit jorde i Wisconsin, i ein alternativ røyndom der Donald Trump er den rettmessige vinnaren av valet i fjor haust.

Ikledd sine raude MAGA-caps og med plakatar med «Trump 2021» jubla dei då Mike Lindell introduserte «vår eigentlege president». Deretter dukka Trump opp på storskjerm og gjentok løgna som har vorte eit mantra sidan han tapte for Joe Biden: Valet var manipulert.

Løfte om gjeninnsetjing

Lindell – ein forretningsmann som i dag sel konspiratoriske bodskapar – lova publikum at Trump snart vil bli gjeninnsett som president. Det finst det korkje juridisk eller konstitusjonelt grunnlag for.

Liknande arrangement har vorte haldne i ballsalar og andre samlingsstader i USA i månadene etter at tida til Trump i Det kvite hus var omme. Advokat Lin Wood har sagt at Trump framleis er president, medan den tidlegare tryggingsrådgivaren til ekspresidenten, Michael Flynn, har snakka om militærkupp.

Sidney Powell, som har vore advokaten til Trump, har foreslått at Trump ganske enkelt kan bli gjeninnsett.

– Ein turné i villfaring

Til saman har desse samlingane vorte til det nyheitsbyrået AP omtaler som «ein turné i villfaring basert på eit falsk premiss om at valet var stole». Lindell og andre brukar desse arrangementa til å styrkje bandet til skaren av følgjarar som foraktar etablerte medium og lever i eit ekkokammer, mellom anna i sosiale medium. I desse foruma er det ingen som etterprøver «beviser» på at det vart juksa, og mange er oppriktig overtydde om at Biden ikkje bør vere president.

– Vi veit at Biden er ein bedragersk president, og vi vil vere ein del av rørsla som blir kvitt han, seier 61 år gamle Donna Plechacek, som saman med søstera har reist til samlinga i Wisconsin.

– Eg veit at dei juksa i valet. Eg er ikkje i tvil. Bevisa ligg der.

To tredelar trur sigeren var juks

Valarrangørar, internasjonale observatørar, Trump sin eigen justisminister og titals dommarar har ikkje funne bevis som kan verifiserast, på omfattande valfusk. Trump si styresmakt for nett- og infrastrukturtryggleik kalla valet til og med «det sikraste i amerikanske historie».

Plechacek er likevel ikkje åleine i overtydinga si. Ei måling utført av Quinnipiac University viser at to tredelar av republikanarane – 66 prosent – ikkje meiner Bidens siger var legitim. I april kom CNN fram til at 70 prosent av republikanarane meiner Biden ikkje fekk nok stemmer til å bli president. Halvparten seier det er «sterke beviser» for dette.

Den politiske polariseringa gjer at mange av dei som støtta Trump, ikkje kjenner nokon som stemde på Biden. Dei einaste valplakatane dei såg, var for Trump og Pence.

– Eg la meg tidleg, fordi eg tenkte at dette var i boks. Då eg vakna, trudde eg ikkje det eg såg, seier 61 år gamle Galen Carlson frå Minnesota om det tidlege Trump-forspranget som var i ferd med å svinne bort morgonen etter valet.

Festivalstemning

Trump brukte fleire månader på å skape ei historie om at berre omfattande valfusk kunne koste han sigeren. Det er ein bodskap som vann gjenklang blant dei frammøtte i Wisconsin.

Sjølv om Lindell fleire gonger sa det var ein ytringsfridomsfestival – som han sjølv hadde betalt for – var det lite som skilde det frå valmøta til Trump. Store amerikanske flagg vaia frå kranar, og fleire av dei frammøtte gjekk i T-skjorter med ein bodskap like tydeleg som han er feil: «Trump vann!»

Festivalstemninga var så absolutt på plass, med ansiktsmåling for barna, pølsebuer og iskremsal og veteranflyoppvisning. Valkampen frå i fjor var tilsynelatande ikkje over, og det var framleis sal av gamle valkampeffektar.

– Dei vil sjå sanninga

Fleire av deltakarane seier dei var i Washington då Kongressen vart storma, men er vage når dei blir spurde om kva dei gjorde den dagen. Somme reiser landet rundt for å delta på Trump-møte og for å sjå den tidlegare presidenten i levande live, medan andre seier møtet i Wisconsin er dei første politiske arrangementa deira. Nokon seier dei ikkje brydde seg om politikk før valet i fjor eller at dei byrja å engasjere seg fordi dei var mot koronarestriksjonane.

Påstanden om at Trump vann valet er ein gjengangar, og fleire seier dei verkeleg trur at han vil bli gjeninnsett innan kort tid.

– Ikkje alle demokratar er vonde. Dei vil innsjå kva sanninga er, anten dei liker ho eller ikkje, seier Beth Kroeger. Den 61 år gamle kvinna frå Wisconsin seier ho ikkje er i tvil om at Trump er tilbake i Det kvite hus på denne tida neste år.

Nokon antydar at forsvaret vil vere involvert når Trump skal få makta tilbake. Andre meiner han aldri har mista makta.

Alternative nyheitskjelder

Mange er negative til etablerte medium og seier dei får nyheitene sine frå folk som Lindell og tidlegare Trump-strateg Steve Bannon og frå sosiale medium og TV- og radiokanalar på den konservative høgresida.

Få har jobba så hardt som Lindell for å overtyde amerikanarane om at valet vart stole. Han seier han har brukt millionar av dollar på arrangement, privatetterforskarar, søksmål og filmar som hevdar å bevise valfusk. Bevisa i hans siste film er avvist ei rekkje gonger, men fleire møtedeltakarar viser likevel til filmane som openberre bevis på juks.

– Mike Lindell har berre så mykje bevismateriale, seier 65 år gamle Lynda Thibado og får støtte frå ektemannen Don Briggs. Dei håpar valresultatet blir omstøytt, men er ikkje sikre på om det er eit realistisk håp.

– Eg veit ikkje om det er noka juridisk moglegheit for å gjere noko no. Men – anten det skjer på den eine eller den andre måten – trur eg ikkje Biden er president når vi kjem til 2024, seier Briggs.

