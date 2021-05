Amerikansk delstat lanserer vaksinelotteri

utenriks

Ohios republikanske guvernør Mike DeWine lovar 1 million dollar kvar veke i fem veker framover i eit lotteri som er ope for innbyggjarar over 18 år som har fått minst éin vaksinedose.

– Eg veit at mange kanskje vil seie: «DeWine, du er gal! Denne ideen din er bortkasta pengar». Men seriøst, det einaste sløseriet på dette tidspunktet er pandemien når eit liv går tapt som følgje av covid-19, no som vaksinen er lett tilgjengeleg for alle som ønskjer han, skriv han på Twitter.

Den første vinnaren blir kunngjord 26. mai. Deretter blir ein ny vinnar trekt kvar onsdag i fem veker.

Vaksinerte under 17 år får delta i eit eige lotteri der dei kan vinne eit fullt fireårig stipend til eitt av dei offentlege universiteta i delstaten.

Pengane til tiltaket skal trekkast frå eit eksisterande føderalt pandemifond.

(©NPK)