Reiseboble mellom Australia og New Zealand opna

Stemninga var elektrisk på flyplassen i Sydney då spente passasjerar gjekk om bord på dei første flya på veg til New Zealand etter at kravet om karantene var oppheva.

– Det er ein stor dag og spennande for familiar og venner, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern, som hylla den gode handteringa av pandemien som både Australia og New Zealand har stått for.

Begge land stengde grensene sine for alle utanom eigne borgarar og andre med opphaldsløyve i mars i fjor for å hindre koronasmitte.

Slapp lett frå det

Takka vere dei strenge tiltaka har dei sleppt billigare frå pandemien enn dei fleste andre land i verda.

Borgarar av New Zealand har rett nok kunna reise til Australia sidan oktober i fjor, men dei måtte i karantene i 14 dagar ved heimkomst.

Måndag var første gong australiarar kunne reise til New Zealand sidan grensene vart stengde, og no kan newzealendarar òg komme tilbake frå Australia utan karantene.

For familiar og turismen

Opninga er ein lette både for familiar som har vore skilde frå kvarandre, for turistnæringa og for flyselskapa.

Australia er viktigaste kjelde for turistar for New Zealand, med 1,5 millionar innkomstar som svarer til 40 prosent av alle turistar i landet i 2019. Opninga no skjer rett før skisesongen på stader som Queenstown.

I tillegg bur hundretusenvis av newzealendarar i Australia og pleidde å pendle fram og tilbake på dei tre timar lange flygingane for å besøkje familie før alt vart stengt av pandemien.

Stranda i fleire månader

Lorraine Wratt, ein newzealendar som var stranda i Australia etter at ho besøkte familie, seier at det er vedunderleg å få reise igjen.

– Det har vore eit mareritt, seier ho og fortel at ho kom til Australia 11. desember for å feire jul med familie, og skulle eigentleg reist tilbake i februar.

Opninga av boblen fekk brei dekning i media i begge land, med direkte TV-overføring frå det sydande livet ved innsjekkingsskrankane og oppdatering om dei enkelte avgangane.

Dei to landa håpar at boblen er første skritt i ei gjenopning mot resten av verda. Førebels blir det planlagt liknande korridorar til andre land i regionen etter kvart som dei får kontroll på pandemien.

