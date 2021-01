Moderna: Vaksinen effektiv mot mutasjonane

utenriks

Den siste tida har virusmutasjonar frå Storbritannia og Sør-Afrika som er meir smittsame, skapt bekymring i verdssamfunnet.

Ein studie viser ingen signifikante endringar i nivået av antistoff i møte med den britiske varianten. Ein betydeleg reduksjon i antistoff vart observerte i møte med den sørafrikanske varianten, men nivået er rekna for å vere over det som er nødvendig for vern mot covid-19.

– Vi er begeistra over desse nye dataa, som forsterkar tryggleiken vår på at covid-19-vaksinen til Moderna skal vere vernande mot desse nyoppdaga variantane, seier Moderna-sjef Stephane Bancel.

Likevel utviklar selskapet ei ny utgåve av vaksinen som kan bli brukt som ein forsterkar.

– Vi gjer det i dag for å vere før kurven dersom det skulle vere nødvendig, seier Modernas sjefmedisinar Tal Zaks, ifølgje New York Times.

I studien tok selskapet blodprøver frå personar som har fått to dosar av vaksinen og to apar som også var immuniserte. Den er ikkje analysert av det breiare vitskaplege samfunnet enno.

(©NPK)