USA innfører nye sanksjonar mot Venezuela

Sanksjonane rettar seg mot 3 personar, 14 selskap og 6 skip, som blir skulda for å hjelpe oljeselskapet PDVSA med å omgå tidlegare amerikanske sanksjonar.

Personane og selskapa blir knytte til den colombianske forretningsmannen Alex Saab, som ifølgje amerikanske styresmakter er ein nær alliert av Maduro. Han er for tida sikta for korrupsjon og fengsla i Kapp Verde, der han kjempar mot utlevering til USA.

Trump-administrasjonen har dei siste to åra lagt knallhardt press på det kriseramma Venezuela i håp om at det skulle resultere i at Maduro gjekk av.

