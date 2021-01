Mange terrorsikta etter storminga av Kongressen

utenriks

Det kjem fram i eit referat frå ein samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy, som har ei stilling tilsvarande statssekretær med ansvar for hæren i det amerikanske forsvarsdepartementet.

I samtalen kom det òg fram at det vart funne våpen, heimelaga brannbomber og andre eksplosiv blant dei som angreip USAs nasjonalforsamling.

– Det tyder på at ein større katastrofe kanskje så vidt vart hindra, seier Crow etter samtalen.

Ifølgje nyheitsbyrået APs oversikt vil over 120 personar få straffeforfølging i samband med opptøyane.

Framleis fare

Forsvarsdepartementet er klar over at det framleis er fare for liknande angrep i dagane fram til og på sjølve innsetjingsseremonien den 20. januar, opplyser McCarthy. Den dagen blir Joe Biden formelt innsett som USAs 46. president.

Trump-tilhengjarar har varsla nye demonstrasjonar i Washington både 17. og 19. januar.

Ei kjelde i forsvarsdepartementet seier til avisa USA Today at soldatar, både aktive og reservistar, kan ha delteke i opptøyane 6. januar.

– Det er ei bekymring for at soldatar kan ha vore involverte, seier kjelda og legg til at det amerikanske forsvaret vil etterforske saka.

Politifolk blant demonstrantane

I helga kom det òg fram at fleire politifolk og minst éin politisjef deltok i storminga av Senatet.

Politifolk frå mellom anna California og Texas var å finne blant Trump-tilhengjarane og fleire andre delstatar etterforskar òg medlemmer av politiet for å ha delteke, ifølgje Washington Post.

Seattles fungerande politisjef Adrian Diaz opplyser til avisa at to av medarbeidarane hans er suspenderte, mistenkte for å ha delteke i opptøyane.

I California blir fleire politifolk etterforska som ikkje sjølv var til stades i Washington, men som i sosiale medium har gitt støtte til dei som deltok.

– Medlemmene våre kan ikkje delta eller støtte noko slikt, og vi vil fjerne dei som eventuelt gjer det, heiter det i ei kunngjering frå Oakland Police Department.

Fem døde

Til saman fem personar døydde som følgje av opptøyane i Washington.

Ei kvinne vart skoten og drepen av politiet då folkemengda tok seg inn i Kongressen, og tre andre døydde av medisinske årsaker som følgje av den kaotiske situasjonen.

Ein politibetjent døydde seinare av skadane han vart påført i samanstøytane. Etter at han skal ha motsett seg det i fleire dagar, gjekk Trump til slutt med på å flagge på halv stong i Det kvite hus for politibetjenten.

Fleire enn 50 polititenestepersonar vart skadde under opptøyane.

(©NPK)