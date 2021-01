Flyktninghjelpen og Redd Barna åtvarar mot USAs terrorstempling av houthiene i Jemen

utenriks

Åtvaringa kjem frå organisasjonane Redd Barna og Flyktninghjelpen, etter at USAs utanriksminister Mike Pompeo søndag kunngjorde at landet reknar Houthi-rørsla for å vere terroristar.

– Dette vil gi fleire verktøy for å konfrontere terrorhandlingane som den dødelege og Iran-støtta Houthi-militsen utøver i Golf-regionen, heitte det i ei kunngjering.

Terrorstemplinga inneber at det blir innført fleire sanksjonar mot houthiene, og desse trer ifølgje Pompeo i kraft 19. januar, dagen før han sjølv må rydde kontoret og Joe Biden blir teken i eid som USAs nye president.

Kunngjeringa blir ønskt velkommen av Saudi-Arabia, som har leidd militærkoalisjonen mot opprørarane.

Men organisasjonar som prøver å hjelpe innbyggjarane i landet, er bekymra. Houthi-rørsla har kontrollen over den nordlege delen av Jemen.

Tusenvis av barn i fare

– Humanitære aktørar har åtvara i vekevis om at konsekvensane av ei slik avgjerd vil vere katastrofal for tallause barn og familiane deira, som berre så vidt klarer å overleve, seier president Janti Soeripto i Redd Barna.

Sanksjonane vil true leveransar av heilt nødvendige matvarer, medisinar og drivstoff i det nordlege Jemen, peikar organisasjonen på.

Også Flyktninghjelpen åtvarar.

– Sanksjonane vil svekkje evna hjelpeorganisasjonane har til å respondere, åtvarar landsdirektør Mohamed Abdi.

80 prosent av befolkninga er avhengige av matvarehjelp utanfrå.

– USAs regjering må forsikre om at sanksjonar ikkje hindrar mat, drivstoff og medisinar frå å komme inn i eit land som allereie er midt i ein stor humanitær katastrofe, seier Abdi og ber Biden om å ta grep.

Humanitære unntak

USA har sagt dei vil gi nokre humanitære unntak frå sanksjonane, men Redd Barna spør korleis dette skal skje i praksis.

Soeripto minner om svoltkatastrofen Somalia i 2011, som kosta over 250.000 menneske livet.

– Den hungersnøda vart forverra av at nødhjelp vart forseinka på grunn av den same typen politikk som ikkje sette humanitære behov først. Vi må lære av historia og ikkje forvise barn og familiar i Jemen til den same lagnaden, seier ho.

FNs matvareprogram (WFP) åtvara seinast i desember mot faren for den verste hungersnøda verda har sett på fleire tiår i Jemen.

Kjem til å svare

Houthiene fordømmer USAs kunngjering og seier at dei reserverer for seg retten til å svare.

– Jemens innbyggjarar bryr seg ikkje om president Donald Trumps merkelappar, sidan Trump-administrasjonen er delaktige i utsvelting og drap på jemenittar, skriv den politiske leiaren i rørsla Mohamed Ali al-Houthi på Twitter.

Terrorstemplinga av houthiene blir sett på som ein siste framstøyt frå Pompeo for å skaffe eit ettermæle for seg sjølv og president Donald Trump.

Iran støttar opprøret til houthiene, men FN-granskarar har tidlegare konkludert med at det ikkje finst bevis for store våpenleveransar frå Iran.

Houthi-rørsla tok kontroll over Jemens hovudstad Sana hausten 2014, etter fleire år med kaotiske tilstandar i landet.

Nokre månader seinare gjekk Saudi-Arabia til krig mot dei, saman med Dei sameinte arabiske emirata og fleire andre land i regionen.

Bomba i grus

Saudi-Arabia har med støtte frå vestlege land som USA og Storbritannia sidan gjennomført over 20.000 flyangrep og lagt store delar av Jemens infrastruktur i grus.

Dei sameinte arabiske emirata har samtidig hatt soldatar på bakken og støttar separatistar som har erklært sjølvstyre i sør.

Over 100.000 menneske er ifølgje Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) truleg drepne i krigen, som trass i fredssamtalar og semje om fangeutveksling, har blussa opp den siste månaden.

(©NPK)