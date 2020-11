Sudan slit med flyktningstraumen frå Etiopia

utenriks

Over 40.000 etiopiske krigsflyktningar har til no teke seg over grensa til Sudan, eitt av dei fattigaste landa i verda.

65 prosent av Sudans 42 millionar innbyggjarar lever ifølgje styresmaktene under fattigdomsgrensa. I tillegg er landet midt oppe i ei økonomisk krise som følgje av koronapandemien.

Delstatane Gedaref og Kassala aust i Sudan er spesielt hardt ramma av den økonomiske krisa. Dette er òg områda dei fleste etiopiarane på flukt har komme til, etter at etiopiske regjeringsstyrkar 4. november innleidde ein offensiv mot Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF).

– Aust-Sudan er den fattigaste regionen i landet og tilstrøyminga av menneske vil føre til auka konkurranse om ressursar og bistand, seier Jonas Horner frå den norskstøtta tankesmia International Crisis Group (ICG).

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) ventar at meir enn 200.000 etiopiarar kan komme til å flykte over grensa til Sudan dersom kamphandlingane i Tigray held fram.

Treng internasjonal hjelp

Analytikarar og internasjonale hjelpeorganisasjonar åtvarar om at Sudan no treng hjelp for å kunne ta imot flyktningane.

– Sudans regjering vil vere svært avhengig av hjelpeorganisasjonar for å svare på den nye tilstrøyminga, seier Horner.

Den sudanske økonomen Mohamed el-Nayer seier det internasjonale samfunnet snarast må komme på banen og hjelpe Sudan økonomisk, slik at dei etiopiske flyktningane kan få tak over hovudet, mat og medisinar.

– Viss ikkje, vil Sudans økonomi bli overbelasta. Ei større tilstrøyming vil få svært alvorlege økonomiske konsekvensar, seier økonomen.

Noreg har gitt 27 millionar kroner for å hjelpe dei som er ramma av konflikten. Bidraget går til UNHCR, Røde Kors og lokale partnarar.

– Flyktningar som har klart å krysse grensa til Aust-Sudan fortel om store humanitære lidingar – vald mot sivile, familiar som har flykta utan eigedelane sine og barn som har komme bort frå foreldra sine, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Overbelasta flyktningleirar

Dei etiopiske flyktningane oppheld seg no i store leirar der forholda er uhygieniske, og det er mangel både på vatn, mat og sanitæranlegg.

– Talet er langt over det delstaten kan handtere. Og ein auke i mengd vil leggje ytterlegare press, ikkje berre på delstaten, men på heile Sudan, seier guvernøren i delstaten Gedaref, Soliman Ali.

Legar i flyktningleirane rapporterer om sjukdomstilfelle som tuberkulose, malaria og hiv, sjølv om offisielle tal på dette enno ikkje har vorte offentleggjorde.

Det er enno ikkje rapportert om koronasmitte blant flyktningane, men ein fryktar at eit utbrot raskt kan spreie seg gjennom leirar og nærliggjande landsbyar.

– Helsesituasjonen er akkurat no forferdeleg, seier Soliman Ali.

