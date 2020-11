Australske soldatar blir sparka etter gransking av moglege krigslovbrot

utenriks

Soldatane blir sagde opp innan to veker dersom dei ikkje ankar avgjerdene og vinn fram med dette. Det opplyser Rick Burr, sjefen for den australske hæren.

Ei rekkje alvorlege skuldingar mot australske spesialsoldatar vart presentert i ein granskingsrapport som vart lagd fram førre veke.

39 fangar og sivilpersonar skal ha vorte drepne i strid med lova. Somme av drapa skal ha mint om ritual for å innvie nye soldatar som skulle ut i kamp.

Drapa vart visstnok gjort av 19 noverande og tidlegare soldatar, og i rapporten blir det tilrådd at dei blir etterforska av politiet. Ingen av desse 19 er blant dei som no får sparken, skriv nyheitsbyrået Reuters.

I arbeidet med granskingsrapporten er over 20.000 dokument gjennomgått og 423 vitnar avhøyrde under eid. Rapporten tek for seg hendingar mellom 2005 og 2016.

– Vi er alle forplikta til å lære av denne granskinga, sa Rick Burr då han fredag fortalde om dei 13 som får sparken.

Til liks med Noreg og andre NATO-land har Australia delteke i den USA-leidde kampen mot Taliban og al-Qaida i Afghanistan. Over 26.000 australske soldatar vart sende til Afghanistan etter at USA invaderte landet i kjølvatnet av terrorangrepa i USA i 2001.

(©NPK)