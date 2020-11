Trump-administrasjonen har gitt Biden grønt lys til å byrje overgangsprosessen

utenriks

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som erklærer ein vinnar av valet. Vanlegvis skjer ikkje det før den tapande kandidaten har erkjent nederlag. GSA-sjef Emily Murphy skriv måndag i eit brev til Biden, gitt att av CNN, at han ser ut til å ha vunne valet.

Ho opnar dermed for at den påtroppande presidenten og teamet rundt han får viktig tilgang til offentlege middel og kontor og kan koordinere maktovertakinga med den sitjande administrasjonen og styresmaktene i landet.

Trump: Kampen held fram

President Donald Trump tvitrar at han av omsyn til USAs interesser ber GSA og Murphy om å gjere «det som trengst» for å leggje til rette for maktoverføringa og at han har instruert administrasjonen sin om å gjere det same.

Han held likevel fast ved at kampen vil halde fram.

Twitter-meldinga er det næraste presidenten har vore å erkjenne nederlaget, etter å i vekevis ha fremja påstandar om at Bidens valsiger var eit resultat av utbreidd valfusk.

Byrjar med møte

Yohannes Abraham, som leier Bidens overgangsapparat, seier i ei fråsegn at avgjerda er eit nødvendig steg for handteringa av «utfordringane nasjonen vår står overfor» og viser til kampen mot koronapandemien og å få økonomien opp på fote igjen.

Han seier vidare at møteverksemda mellom overgangsteamet og føderale tenestepersonar vil byrje i dei kommande dagane. Biden tiltrer som president 20. januar.

Kritikk mot Murphy

Murphy skriv i brevet at ho konkluderte med at Biden truleg har vunne valet etter «nylege utviklingar tilknytt søksmål og godkjenning av valresultat».

Michigan slo måndag fast at Biden har vunne i delstaten, og ein føderal dommar i Pennsylvania forkasta laurdag eit søksmål frå Trump-kampanjen som prøvde å stanse godkjenninga av valresultatet der.

Vidare heiter det at GSA-sjef Murphy ikkje har vorte påverka av nokon frå Det kvite hus eller andre. Ho har vorte stilt under press frå fleire hald, mellom anna fleire republikanske folkevalde, tryggingsekspertar og forretningstoppar, som har teke til orde for at overgangsprosessen må byrje.

