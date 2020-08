Kjøpslåing og tautrekking om ny regjering i Libanon

utenriks

Libanons regjering går av som følgje av protestane etter den kraftige eksplosjonen i Beirut førre veke. Det er ikkje uventa, men Hanna Leonardsson påpeikar at protestane har gått føre seg lenge.

– Libanesarane har vore sinte lenge no på den politiske korrupsjonen, den økonomiske krisa og koronaepidemien. Eksplosjonen fekk eit allereie fullt beger til å flyte over, seier ho.

Men lite tyder på at den politiske krisa i landet er over sjølv om regjeringa går av.

– Dette inneber at perioden med uvisse kjem til å halde fram for Libanon. Landet er kjent for at det tek lang tid å danne regjering, og då blir dei ståande utan eit besluttande organ, seier ho.

Tok tre månader sist

Ho påpeikar at det tok over tre månader sist, frå oktober til januar, før Hassan Diab kunne ta rolla som statsminister. Kandidaten må òg godkjennast av nasjonalforsamlinga, som består av mange motstridande krefter.

Eitt av dei store problema med ei ny regjering er den omfattande korrupsjonen.

– Det finst ingen kandidat som står utanfor den politiske eliten. Det blir eit spel og ei kjøpslåing mellom dei som sit nær makta. Mange aktørar har preferansar om den kommande regjeringa, og dei involverer seg nok i det som skjer no, seier ho.

Leonardsson seier at landet i mellomtida får ei overgangsregjering, men at det er uklart kva myndigheit ho vil ha. Det er til dømes ikkje klart om ho kan snakke med IMF om ein støttepakke for å redde valutaen i landet.

– Det er mogleg den økonomiske krisa i landet blir djupare av dette, men samtidig har tilgangen på dollar auka sidan eksplosjonen fordi folk har sendt pengar, og det er ikkje pengar som er gått til staten, seier ho.

Framleis rasande

Spørsmålet no er kva konsekvensar avgangen til regjeringa får for protestrørsla.

– Nokre delar av protestrørsla vil kanskje roe seg ned, men folk er framleis rasande, seier ho.

Det ville ikkje vore uventa om rørsla vart splitta. Hittil har dei militære hatt høg respekt, men det har endra seg under protestane no, meiner ho og seier det blir interessant å sjå om dei militære aktivt motverkar protestane og bruker meir vald.

– Korleis dei reagerer, kan komme til å splitte landet, seier ho.

(©NPK)